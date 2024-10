Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch in Deutschland um vier Prozentpunkte gestiegen. Besonders die Photovoltaik legte zu. Die erneuerbare Energien haben in den ersten drei Quartalen des Jahres 2024 rund 56 Prozent vom Brutto-Stromverbrauch gedeckt. Das ist ein Plus von knapp vier Prozentpunkten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das zeigen vorläufige Berechnungen des Zentrums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...