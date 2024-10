Die Mutares SE & Co. KGaA befindet sich zum Start des vierten Quartals 2024 auf Kurs, um die im Rahmen der kommunizierten Strategie formulierten Ziele zu erreichen. Insbesondere in den Segmenten Engineering & Technology, Goods & Services und Retail & Food wird eine überdurchschnittliche Entwicklung in Q4 2024 erwartet, während das Wachstum zur Erreichung einer relevanten Position in der Automobil- und Mobilitätsindustrie zu ersten Exit-Möglichkeiten führen wird. Nach einem transaktionsseitig plangemäß gedämpften dritten Quartal erwartet Mutares ein sehr starkes viertes Quartal 2024. Mutares plant ...

