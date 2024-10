Paris/London/Zürich - Die verhaltene Entwicklung an den europäischen Aktienmärkten hat sich am Dienstag fortgesetzt. Damit konsolidierten die Börsen die Gewinne der Vorwoche. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx50 gewann am Mittag 0,11 Prozent auf 5.005,78 Punkte. Ausserhalb der Eurozone zog der Schweizer SMI um 0,27 Prozent auf 12.201,44 Zähler an. Der britische FTSE 100 stieg um 0,29 Prozent auf 8.261,10 Punkte. Gut kamen dagegen die rückläufigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...