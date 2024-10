Zürich - Der Schweizer Franken ist gegenüber dem Euro erneut etwas stärker geworden. So hat sich der Euro im Vormittagsgeschäft auf 0,9403 von 0,9431 am frühen Morgen abgeschwächt. Der US-Dollar zeigt sich hingegen bei 0,8460 Franken nur leicht verändert. Dafür hat der Euro entsprechend auch gegenüber dem Greenback nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung kostete gegen Mittag 1,1107 US-Dollar nach 1,1142 am frühen Morgen. Die Inflation in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...