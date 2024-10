Vattenfall will in den kommenden Jahren umfassend ins Geschäft mit Großbatterien investieren. Das Unternehmen will sowohl Projekte entwickeln als auch die Vermarktung von Strom aus Batteriespeichern übernehmen. Flexible Großspeicher-Technologien wie Großbatterien sind für das Stromnetz zunehmend wichtig. Vattenfall will sich in diesem Marktsegment künftig verstärkt engagieren und baut dabei auf jahrzehntelange Erfahrung als Deutschlands größter Betreiber von Pumpspeicherkraftwerken auf. "Schon heute ...

