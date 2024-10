Die Aston Martin Lagonda-Aktie verzeichnete am Montag einen dramatischen Kurseinbruch von 20% im Londoner Handel. Dieser Rückgang löschte die Gewinne der vorherigen Wochen aus und ließ den Aktienkurs auf 1,17 GBP fallen. Die Ursache für diesen Absturz war eine überraschende Gewinnwarnung des britischen Luxusautoherstellers, die Investoren verunsicherte und zu massiven Verkäufen führte. Der Kurs näherte sich damit gefährlich dem 52-Wochen-Tief von 1,15 GBP, das erst kürzlich am 30. September erreicht wurde.

Ausblick für Anleger bleibt unsicher

Analysten prognostizieren für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlust von 0,241 GBP je Aktie, was die anhaltenden Herausforderungen des Unternehmens unterstreicht. Die nächsten Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2024 werden mit Spannung erwartet und könnten am 30. Oktober weitere Einblicke in die Situation des Luxusautobauers geben. Trotz der aktuellen Turbulenzen bleibt das 52-Wochen-Hoch von 2,89 GBP, das am 3. Oktober 2023 erreicht wurde, ein ferner Lichtblick für potenzielle Kurserholungen.

Aston Martin Lagonda Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...