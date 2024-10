Pünktlich zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2024 soll die abgespaltene Biotechnologie-Tochter von Eckert & Ziegler, Pentixapharm, in Frankfurt an die Börse gehen. Vielen Lesern dürfte das Würzburger Unternehmen noch kein Begriff sein. Das ist auch nicht verwunderlich, denn zum einen ist Pentixapharm erst rund fünf Jahre jung, zum anderen agiert der Börsenkandidat...

Den vollständigen Artikel lesen ...