Die historische Entwicklung der Aktienmärkte ist, besonders langfristig betrachtet, enorm. Mit seinem breit diversifizierten Multifactor-ETF hat Gerd Kommer ein Vehikel geschaffen, das dieses Potenzial ausschöpfen soll.

Gerd Kommer glaubt an das Potenzial der Märkte. Diese Überzeugung bildet das Fundament seiner Anlagestrategie, die er in zahlreichen Publikationen und durch den von ihm entwickelten L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF (ISIN: IE0001UQQ933, thesaurierend / ISIN: IE000FPWSL69, ausschüttend) in die Praxis umsetzt. Sein ETF ist nicht nur ein Produkt der Überzeugung, dass sich die Märkte langfristig effizient entwickeln, sondern auch der Wissenschaft: Er kombiniert die wissenschaftlichen Erkenntnisse der breiten Diversifizierung und des Factor Investings - zwei zentrale Elemente, die Anlegern helfen sollen, Risiken zu reduzieren und Renditen zu optimieren.

Was steckt hinter dem Multifactor Investing?

Die Gewichtung der meisten großen Indizes (z. B. MSCI World, FTSE All World, S&P500 etc.) ergibt sich aus der Marktkapitalisierung der enthaltenen Unternehmen. Beim Multifactor Investing werden Aktien, welche bestimmte Faktoren aufweisen, im Index übergewichtet. Ein Faktor ist dabei ein quantitativ messbares Merkmal, das statistisch bewiesen einen Einfluss auf die Rendite von Aktien hat. Zu den gängigsten Faktoren zählen unter anderem:

Size: Kleinere Unternehmen haben in der Vergangenheit oft höhere Renditen erzielt als größere.

Value: Dieser Faktor beschreibt Unternehmen, deren Aktien im Verhältnis zu fundamentalen Bewertungskennzahlen wie dem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) oder KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) als günstig bewertet gelten.

Quality: Unternehmen mit hoher Profitabilität, stabilem Ertragswachstum und geringer Verschuldung bieten langfristig eine bessere Performance.

Momentum: Aktien, die in der jüngeren Vergangenheit überdurchschnittlich gut gelaufen sind, neigen dazu, auch kurzfristig weiterhin überdurchschnittliche Renditen zu erwirtschaften.

Investment: Unternehmen, die konservativ investieren gemessen am geringen Bilanzsummenwachstum, haben langfristig im Schnitt höhere Renditen.

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF integriert all diese Faktoren kombiniert in seine Strategie. Das Ziel ist es, Schwächen eines einzelnen Faktors in bestimmten Marktphasen durch die Stärken der anderen Faktoren auszugleichen.

Ultrabreite Diversifizierung: Eine Philosophie der Risikominderung

Ein weiteres Kernprinzip des ETF ist die ultrabreite Diversifizierung. Gerd Kommer betont in seinen Schriften und Vorträgen immer wieder, wie entscheidend es ist, breit gestreut in Unternehmen aus verschiedenen Ländern und Sektoren zu investieren. Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF umfasst derzeit über 3.600 Titel aus allen investierbaren Industrie- und Schwellenländern. Dabei werden nicht nur Aktien aus den großen Märkten wie den USA, Europa und Japan berücksichtigt, sondern auch solche aus kleineren und aufstrebenden Märkten. Ebenso werden nicht nur - wie in den meisten anderen Welt-ETFs - die großen und mittelgroßen Unternehmen berücksichtigt, sondern auch die kleinen Nebenwerte.

Die Idee hinter dieser breiten Streuung ist einfach: Kein Anleger kann sicher vorhersagen, welche Regionen oder Branchen in den kommenden Jahren am besten performen werden. Durch die breite geografische und sektorale Streuung reduziert der ETF das Risiko, dass eine unterdurchschnittliche Performance eines bestimmten Marktes das gesamte Portfolio stark belastet.

Darüber hinaus bietet die Diversifizierung den Vorteil, dass sie das individuelle Risiko einzelner Unternehmen minimiert. Während der Zusammenbruch eines einzelnen Unternehmens für Anleger verheerend sein kann, ist der Einfluss solcher Ereignisse in einem breit gestreuten ETF verschwindend gering. Der Gerd Kommer ETF geht hier noch einen Schritt weiter und beschränkt das Gewicht eines einzelnen Unternehmens auf maximal ein Prozent.

Wissenschaftlich fundierte Anlagestrategie

Die Kombination von Multifactor Investing und ultrabreiter Diversifizierung basiert auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, die sich auf jahrzehntelange Forschungen und empirische Studien stützen. Gerd Kommer folgt der Annahme, dass der Markt in der Regel effizient ist und es für die meisten Anleger sehr unwahrscheinlich ist, durch Stock-Picking oder Market-Timing langfristig besser abzuschneiden als der Markt selbst. Stattdessen setzt Kommer auf systematische Anlagestrategien, die auf soliden, wissenschaftlichen Grundlagen beruhen und das Risiko eines menschlichen Fehlurteils minimieren.

Langfristig Investieren für den Erfolg

Ein zentrales Anliegen von Gerd Kommer ist es, Anleger von den Vorteilen einer langfristigen Anlagestrategie zu überzeugen. In seinen Büchern und Blog-Beiträgen betont er immer wieder, dass kurzfristige Marktschwankungen unvermeidlich sind und Anleger sich davon nicht verunsichern lassen sollten. Statt auf kurzfristige Gewinne zu spekulieren, empfiehlt Gerd Kommer, diszipliniert zu investieren und das Geld über einen längeren Zeitraum im Markt zu belassen. Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF ist speziell für solche langfristig orientierten Anleger konzipiert.

Fazit: Eine interessante Lösung für langfristig orientierte Anleger

Der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity ETF kombiniert das aus der Wissenschaft abgeleitete Multifactor Investing mit einer sehr breiten Diversifikation. Für Anleger, die langfristig investieren und keine Konzentrationsrisiken in Kauf nehmen wollen, bietet er die Möglichkeit, die Chancen des globalen Aktienmarktes zu nutzen, ohne sich den Risiken einer zu engen Fokussierung auszusetzen.

Mit niedrigen Kosten und einem klaren, disziplinierten Ansatz ist der ETF ein interessantes Instrument für alle, die von Gerd Kommers Prinzipien der passiven, langfristigen Geldanlage überzeugt sind.

