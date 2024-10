Mercedes Benz: Kann der Underperformer im DAX das Ruder herumreißen? | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 01.10.2024

AKTIE IM FOKUS: Mercedes Benz

Auch der Mercedes Konzern hat seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr angepasst. Bedingt durch eine nachlassende Nachfrage im wichtigen chinesischen Markt erwartet Mercedes-Benz eine Eintrübung der Umsatzrendite. Die Aktie gehört in den letzten Monaten zu den Under-Performern im DAX.

Fundamentaldaten:

aktueller Preis 58,05 EUR

Marktkapitalisierung 60,42 Mrd. EUR

Umsatz 2023 153,22 Mrd. EUR

Eigenkapitalquote 35,68 %

KGV 2024* 5,86 %

4 Wochen Performance - 6,68 %

Bewertung leicht unterbewertet

Div. Rendite 2024* 8,00 %

Branche Automobil

* Prognose

Parkettgeflüster:

Der Automobilmarkt befindet sich im Umbruch, davon ist auch der Mercedes-Benz Konzern betroffen. Nicht nur unerwartete makroökonomische Entwicklungen können die Geschäftsentwicklung beeinflussen, sondern auch geopolitische und oder handelspolitische Ereignisse haben einen Einfluss auf das Geschäftsfeld.

Gerade der Wachstumsmarkt in China kühlt ab, während die Märkte in Europa und in den USA sich moderat beleben, wobei diese nicht den Rückgang im chinesischen Markt kompensieren können. Die nachlassende Nachfrage in China wird sich negativ auf den Gesamtabsatz auswirken, einschließlich der Verkäufe im hochpreisigen Segment. Diese Entwicklung hat zu einer Anpassung der Prognose geführt.

Demnach wird das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahr liegen. Zuvor war das Management noch davon ausgegangen, dass die Rendite in einem Bereich von 10 Prozent bis 11 Prozent liegt. Besonders betroffen ist die Sparte Mercedes-Benz Cars, für die der Konzern die Prognose der zu erwartenden Rendite deutlich nach unten korrigiert hat. Für das laufende Jahr wird aktuell mit einer Umsatzrendite von 7,5 Prozent bis 8,5 Prozent gerechnet, was auf eine bereinigte Umsatzrendite von gut 6 Prozent im zweiten Halbjahr hindeutet. Auch der Free Cash Flow des Industriegeschäfts wird voraussichtlich deutlich unter dem Vorjahresniveau liegen, nachdem zuvor noch mit nur einem leichten Rückgang gerechnet wurde.

Chartcheck - Betrachtung im Tageschart:

Das Aktie hat im April das Jahreshoch bei 77,33 EUR formatiert. Das Papier hat sich einige Handelstage im Dunstkreis dieser Marke halten können, setzte nachfolgend bis Anfang August zurück. Die kleinere Entlastungsbewegung, die bis Ende August angehalten hat, wurden nachfolgend abverkauft. Mitte September konnte sich die Aktie wieder in Richtung der 60 EUR-Marke schieben, schaffte es aber nicht, diese Marke zu erreichen. Auch der folgende Versuch, der nach Formatierung des Jahrestiefs (53,97 EUR) gestartet wurde, befindet sich aktuell im Abverkauf.

Im Tageschart ist erkennbar, dass die Aktie im Mai im Zuge des Rücksetzers zunächst an die 200-Tage-Linie (aktuell bei 65,36 EUR) gelaufen ist und sich im Bereich dieser Durchschnittslinie festsetzen konnte. Das Wertpapier hat es aber nicht geschafft, sich wieder zurück über diese Linie zu schieben und darüber zu etablieren. Im Juli ging es im Rahmen der Schwäche weiter abwärts. Die Erholungsbewegungen im August und Ende September liefen jeweils bis in den Bereich der 50-Tage-Linie (aktuell bei 59,11 EUR). Hier wurde die Aktie in den letzten Handelswochen zweimal abgewiesen. Aktuell notiert die Aktie im Bereich der 20-Tage-Linie (aktuell bei 57,26 EUR)...

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.