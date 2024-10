Der Hannoveraner Energieversorger Enercity hat eine strategische Partnerschaft mit dem Startup ev-pay geschlossen. Der Deal sieht auch eine finanzielle Beteiligung der Stadtwerke an ev-pay vor - und soll nichts weniger als "das Ad Hoc Laden von Elektrofahrzeugen revolutionieren". Welche Anteile die Enercity AG künftig an der ev-pay GmbH hält oder welche Summe die Hannoveraner in das Startup investieren, geht aus der Mitteilung von ev pay nicht hervor. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...