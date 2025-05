Der enercity-Windpark in der Verbandsgemeinde Ulmen versorgt nicht nur tausende Haushalte mit grünem Strom, sondern stärkt auch kommunale Haushalte und die lokale Biodiversität. Mit finanzieller Beteiligung und umfangreichen Ausgleichsmaßnahmen setzt das Projekt neue Maßstäbe für nachhaltige Energienutzung in Rheinland-Pfalz. Die enercity AG betreibt seit dem dritten Quartal 2024 sieben Windenergieanlagen in der rheinland-pfälzischen Verbandsgemeinde Ulmen. Sie speisen jährlich genug Strom ins Netz ...

