Der BlackRock Throgmorton Trust plc verzeichnete am 30. September 2024 bedeutende Entwicklungen. Der Vorstandsvorsitzende Christopher Samuel führte eine Umschichtung seiner Aktien durch, indem er 49.748 Stammaktien zu einem Preis von 6,10 £ pro Aktie in ein ISA transferierte. Diese Transaktion unterstreicht das anhaltende Vertrauen der Führungsebene in die Perspektiven des Unternehmens.

Nettovermögenswerte und Aktienrückkauf

Zum Geschäftsschluss am 30. September 2024 belief sich der unbereinigte Nettoinventarwert auf 676,68 Pence pro Aktie, während der Wert einschließlich der Erträge des laufenden Jahres 689,44 Pence betrug. Zudem führte das Unternehmen einen Aktienrückkauf von 71.609 Stammaktien durch, wodurch sich die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien auf 89.171.864 reduzierte. Diese Maßnahmen spiegeln die aktive Kapitalbewirtschaftung des Trusts wider und könnten potenziell den Aktienwert für bestehende Anteilseigner steigern.

