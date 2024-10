Berlin - 60 Prozent der Bundesbürger glauben, dass die "Ampel"-Koalition bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag der Sender RTL und ntv hervor.



23 Prozent der Befragten glauben, dass die Koalition im Laufe des nächsten Jahres auseinanderbrechen wird. Sieben Prozent erwarten, dass die Regierung noch vor Weihnachten auseinanderbrechen wird.



Die Mehrheit der Bundesbürger (54 Prozent) sind gegen vorgezogene Neuwahlen zum Deutschen Bundestag. 41 Prozent sind dagegen.



Unabhängig von ihrer Bewertung der derzeitigen "Ampel"-Koalition fänden es 44 Prozent der Bundesbürger grundsätzlich gut, wenn die Grünen auch in Zukunft auf Bundesebene in der Regierung vertreten wären. 52 Prozent sind generell gegen eine weitere Regierungsbeteiligung der Grünen im Bund.



Mehrheitlich gut fänden eine künftige Regierungsbeteiligung der Grünen auf Bundesebene neben den Anhängern der Grünen die Anhänger der SPD. Von den Ostdeutschen sowie von den Anhängern der FDP, der CDU/CSU und des BSW lehnen jeweils über 60 Prozent, von den AfD-Anhängern über 90 Prozent eine Regierungsbeteiligung der Grünen im Bund in der Zukunft ab.



Für die Erhebung hat Forsa am 27. und 30. September insgesamt 1.007 Bundesbürger befragt.

© 2024 dts Nachrichtenagentur