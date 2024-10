Der norwegische Wasserstoffspezialist Nel ASA erlebt einen herben Rückschlag an der Börse. Die Aktie des Unternehmens verlor am Dienstag fast sieben Prozent an Wert, nachdem bekannt wurde, dass ein potenzieller Großauftrag in den USA storniert wurde. Hy Stor Energy hat eine im April abgeschlossene Kapazitätsreservierungsvereinbarung für mehr als 1 GW alkalische Elektrolyseure für das Mississippi Clean Hydrogen Hub gekündigt. Diese Entscheidung stellt die Wachstumsaussichten von Nel ASA auf dem amerikanischen Markt in Frage.

Auswirkungen auf die Marktposition

Die Absage des Auftrags könnte weitreichende Folgen für Nel ASA haben. Analysten sehen die Gründe für die Stornierung jedoch nicht bei Nel selbst, sondern in Verzögerungen bei Projekten [...]

