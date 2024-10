Der Aktionärsbrief

Nach den Updates zur Commerzbank in den letzten zwei Ausgaben müssen wir erneut berichten. So kündigte man letzte Woche an: Bis 2027 soll die Eigenkapitalrendite auf über 12 % (lfd. Jahr 8 %) steigen. Das Institut plant, künftig über 90 % seines Gewinns für Dividenden oder Aktienrückkäufe (zuletzt deutlich mehr als 50 %) zu verwenden. Zudem sollen die Erträge auf 13,3 Mrd. € (dieses Jahr ca. 10,9 Mrd. €) steigen, insbesondere durch das Geschäft mit Firmenkunden, Vermögensverwaltung und der polnischen Tochter MBANK. Die UBS soll hinter vorgehaltener Hand ein Beratungsmandat hinsichtlich der UniCredit-Avancen bekommen haben. Rechtlich und regulatorisch kann der Ausbau auf 29,9 % der Anteile kaum verhindert werden.