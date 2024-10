DJ S&P Global: US-Industrie zeigt im September nachlassende Tendenz

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Industrie hat sich laut einer Umfrage von S&P Global im September im Vergleich zum Vormonat verlangsamt. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 47,3 von 47,9 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 47,0 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 47,0 ermittelt worden.

Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Die neue Umfrage habe eine Reihe enttäuschender Daten gebracht, sagte Chefökonom Chris Williamson. Die Produktion sei so stark gesunken wie seit 15 Monaten nicht. Das habe an einer Flaute bei Neuaufträgen gelegen und Auswirkungen auf die Beschäftigung. Die Unternehmen gingen aber von einer nur zeitweisen Schwäche aus.

October 01, 2024

