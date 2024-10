Mit dem Rekordzubau von mehr als 60 Gigawatt 2023 war auch ein enormes Wachstum bei den Jobs in der Solarbranche verbunden. Das Jahr 2024 steht nun aber unter veränderten Vorzeichen, wie ein aktueller Bericht von Solarpower Europe zeigt. In den EU-Ländern gab es Ende 2023 nach dem jüngsten Bericht "EU Solar Jobs" von Solarpower Europe etwa 826. 000 Arbeitsplätze in der Solarbranche. Dies seien 27 Prozent mehr als noch 2022 und reflektiere das Rekordwachstum von 50 Prozent auf mehr als 60 Gigawatt neu installierte Photovoltaik-Leistung im vergangenen Jahr, so der europäische Verband. Zuvor hatte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...