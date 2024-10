Google, die Haupteinnahmequelle von Alphabet, verzeichnete im letzten Quartal ein beachtliches Umsatzwachstum von 13,46 Prozent. Der Technologieriese erwirtschaftete 84,64 Milliarden US-Dollar, was die Markterwartungen übertraf. Diese positive Entwicklung spiegelte sich auch im Gewinn pro Aktie wider, der auf 1,91 USD anstieg und damit deutlich über dem Vorjahreswert von 1,45 USD lag.

Expansion in Südostasien

In einem strategischen Schachzug kündigte Alphabet Investitionen in Höhe von einer Milliarde US-Dollar für den Bau neuer Rechenzentren in Thailand an. Dieses Vorhaben soll bis 2029 rund 14.000 Arbeitsplätze schaffen und etwa vier Milliarden US-Dollar zur thailändischen Wirtschaft beitragen. Die Expansion unterstreicht Alphabets Ambitionen, seine Position im wachstumsstarken Cloud-Markt zu stärken und den Rückstand auf Konkurrenten wie Microsoft und Amazon zu verringern.

