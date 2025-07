NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Saint-Gobain von 141 auf 143 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Glynis Johnson rechnet in ihrem Ausblick auf den Halbjahresbericht vom Dienstag mit einem vergleichbaren Wachstum von 4,2 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damit müsse im zweiten Halbjahr noch eine Steigerung um 7,8 Prozent folgen, um die Jahresziele zu erreichen, schrieb sie. Johnson rechnet aber auch mit einem besseren Umfeld./rob/ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000125007

© 2025 dpa-AFX-Analyser