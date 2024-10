Die Rheinmetall-Aktie verzeichnete am Dienstag einen beachtlichen Kursanstieg von über 5 Prozent und erreichte damit den höchsten Stand seit Mitte September. Auslöser für diesen Aufschwung waren Berichte über eine mögliche Eskalation des Konflikts im Nahen Osten. Die US-Regierung warnte vor einem unmittelbar bevorstehenden Raketenangriff des Iran auf Israel, was die geopolitischen Spannungen weiter verschärfte. In solch unsicheren Zeiten gelten Rüstungswerte wie Rheinmetall oft als gefragte Anlage.

Technische Analyse und Ausblick

Der deutliche Kursanstieg führte dazu, dass die Rheinmetall-Aktie die 21-Tage-Durchschnittslinie übersprang, was von technisch orientierten Anlegern als potenzielles Kaufsignal interpretiert wird. Als nächster Widerstand gilt nun die 50-Tage-Linie, die knapp über dem aktuellen Kursniveau verläuft. Analysten sehen weiteres Potenzial für die Aktie und haben im Durchschnitt ein Kursziel von 609,63 Euro ermittelt.

