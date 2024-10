Die Heidelberg Materials Aktie zeigt sich in einem volatilen Marktumfeld mit leichten Schwankungen. Am jüngsten Handelstag bewegte sich der Kurs zwischen 97,02 EUR und 98,20 EUR, wobei das Handelsvolumen bei über 97.000 Aktien lag. Im Vergleich zum 52-Wochen-Hoch von 103,60 EUR besteht noch Aufwärtspotenzial von etwa 6 Prozent. Bemerkenswert ist der deutliche Anstieg seit dem 52-Wochen-Tief von 65,24 EUR, was einer Wertsteigerung von über 33 Prozent entspricht.

Analysten sehen weiteres Wachstumspotenzial

Experten prognostizieren für Heidelberg Materials eine positive Entwicklung. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 116,88 EUR, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Gewinn je Aktie von 11,22 EUR erwartet. Zudem rechnen Analysten mit einer Erhöhung der Dividende von 3,00 EUR auf 3,25 EUR pro Aktie. Diese Prognosen unterstreichen das Vertrauen in die zukünftige Performance des Unternehmens.

