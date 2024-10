Die Heidelberg Materials Aktie verzeichnete am Donnerstag leichte Kursverluste im XETRA-Handel. Gegen Mittag notierte das Papier bei 97,16 Euro, was einem Rückgang von 0,3 Prozent entspricht. Trotz des aktuellen Abwärtstrends bleibt das Potenzial der Aktie beachtlich. Mit einem 52-Wochen-Hoch von 103,60 Euro, das erst kürzlich erreicht wurde, hat der Anteilsschein noch Luft nach oben. Analysten sehen das mittlere Kursziel sogar bei 116,59 Euro, was auf weiteres Wachstumspotenzial hindeutet. Für das laufende Jahr prognostizieren Experten eine Dividende von 3,23 Euro pro Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (3,00 Euro) darstellt.

Internationale Expansion und Gewinnaussichten

Heidelberg Materials setzt seine Wachstumsstrategie fort und hat kürzlich den größten Betonhersteller im Großraum der australischen Hauptstadt Canberra übernommen. Diese Expansion könnte das Unternehmenswachstum weiter unterstützen. Für 2024 wird ein Gewinn pro Aktie von 11,17 Euro erwartet, was die positive Entwicklung des Unternehmens unterstreicht. Trotz der aktuellen Kursschwankungen zeigen diese Faktoren, dass Heidelberg Materials weiterhin auf Expansionskurs bleibt und seine Marktposition stärkt.

