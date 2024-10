Die Architektur integriert eine intelligente Dateninfrastruktur, um sichere KI-Innovationen voranzutreiben

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, gab heute die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Google Cloud durch die Integration von einheitlichem Datenspeicher und intelligenten Diensten in die Google Distributed Cloud-Architektur bekannt. Diese Integration ermöglicht es Organisationen, insbesondere im öffentlichen Sektor und in regulierten Branchen, eine KI-fähige Infrastruktur zu nutzen und gleichzeitig hohe Sicherheitsstandards und die strikte Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten.

Stark regulierte Organisationen wie die in den Bereichen Regierung, Fertigung, Telekommunikation und Einzelhandel wollen Innovationen vorantreiben, indem sie KI nutzen, aber neue Vorschriften wie Gesetze zur Datensouveränität und zum Verbraucherdatenschutz schaffen neue Hürden für Organisationen bei der Modernisierung ihrer IT-Workloads. Diese Organisationen müssen sicherstellen, dass sie ihre Daten angemessen schützen und verwalten, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Die Zusammenarbeit von NetApp mit Google Cloud zur Bereitstellung der grundlegenden Datenspeicherung für Google Distributed Cloud-Angebote ermöglicht es Unternehmen, Innovationen sicher zu entwickeln und Daten effektiv zu verwalten, Compliance zu gewährleisten und die Anwendungsentwicklung in einer sicheren Umgebung zu unterstützen.

Google Distributed Cloud erweitert die Cloud-Infrastruktur und -Dienste der Kunden auf die Orte, an denen sie benötigt werden, einschließlich lokaler Rechenzentren und Netzwerkränder. So können Kunden Cloud-Technologien und -Anwendungen einschließlich KI-Funktionen nutzen und gleichzeitig mehr Kontrolle über ihre IT-Umgebungen behalten, indem sie die Cloud näher an den Ort bringen, an dem ihre Daten generiert werden, oder Air-Gapped-Umgebungen schaffen, die externe Verbindungen einschränken oder eliminieren. Die intelligente Dateninfrastruktur von NetApp verbessert diese Umgebungen mit den Lösungen NetApp ONTAP® und StorageGRID weiter, die Kunden eine bessere Kontrolle über ihre Daten ermöglichen, um ihre Arbeitslasten effizient zu skalieren und KI zu nutzen, während gleichzeitig die Sicherheit und die Einhaltung von Vorschriften gewährleistet werden. Google Distributed Cloud nutzt diese Funktionen auch zur Unterstützung seiner eigenen Dienste, einschließlich Datenbanken, KI und Analysen.

"Durch die Zusammenarbeit machen Google Distributed Cloud und NetApp KI-Innovationen für alle verfügbar, auch wenn Organisationen mit neuen regulatorischen Anforderungen konfrontiert sind, die die Datensicherheit und Compliance erschweren", so Cesar Cernuda, Präsident von NetApp. "NetApp ist ein vertrauenswürdiger Partner für Organisationen, die innovative und konforme Datenmanagementlösungen suchen. Mit Lösungen, die auf der intelligenten Dateninfrastruktur von NetApp basieren, kann Google Distributed Cloud KI-fähige Lösungen anbieten, die auf den öffentlichen Sektor und regulierte Branchen zugeschnitten sind."

Durch diese Zusammenarbeit können Kunden ihre Abhängigkeit von unterschiedlichen Lösungen in ihren Cloud-, Rechenzentrums- und Edge-Umgebungen mit hoher Compliance und Sicherheit reduzieren. Dies verringert die Komplexität und erhöht die Agilität, sodass Kunden verteilte Cloud-Lösungen einfacher bereitstellen und verwalten können, um mit neuen Trends Schritt zu halten und auf Änderungen in ihrer Betriebsumgebung zu reagieren.

"Durch unsere Partnerschaft mit NetApp bei Google Distributed Cloud können wir unseren Kunden eine Plattform zur Verfügung stellen, mit der Unternehmen von lokaler Verarbeitung, schneller Skalierbarkeit zur Erfüllung sich ändernder Anforderungen und verbesserter Sicherheit profitieren können", so Sameet Agarwal, General Manager und Vice President of Storage bei Google Cloud. "Diese Funktionen ermöglichen es Unternehmen in regulierten Sektoren, ihren Bedarf an datengestützter Innovation effektiv zu decken, während sie auf neue Technologien wie KI zurückgreifen."

