Stuttgart - Am zweiten Spieltag der Uefa Champions League hat der VfB Stuttgart daheim gegen Sparta Prag mit 1:1 unentschieden gespielt.



Die Schwaben durften sich bereits in der siebten Minute über die Führung freuen: Millot hatte nach Mittelstädt-Flanke aus wenigen Metern per Kopf wenig Mühe. In der 13. Minute hatte der VfB dann aber Glück, dass Vitik nach Kairinen-Freistoß nur den linken Pfosten anköpfte.



Insgesamt hielten die Tschechen gut mit und belohnten sich in der 32. Minute: Kairinen brachte seinen Freistoß diesmal direkt aufs Tor und versenkte ihn sehenswert im rechten Knick. Zur Pause stand es darum leistungsgerecht 1:1.



Nach dem Seitenwechsel hatte Millot die erneute VfB-Führung auf dem Fuß, scheiterte aber in der 48. Minute allein vor Keeper Vindahl. Insgesamt steigerte sich die Hoeneß-Elf und drängte auf den Treffer.



Doch es wollte nicht gelingen: Der eingewechselte Rieder hatte in der 88. Minute nochmal die Chance, doch auch hier war Vindahl zur Stelle.



Damit ist Stuttgart vorerst auf Platz 22 zu finden, Sparta Prag auf Rang zwei.

© 2024 dts Nachrichtenagentur