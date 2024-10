BP verzeichnete am Dienstag einen Kursanstieg von 2,2% auf 4,00 GBP an der Londoner Börse. Dies geschah trotz eines umfangreichen Aktienrückkaufprogramms, bei dem das Unternehmen am 1. Oktober 2024 insgesamt 7.873.290 eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Preis von 394,28 Pence pro Aktie erwarb. Der Ölkonzern plant, diese Aktien zu stornieren, was die Gesamtzahl der stimmberechtigten Aktien auf 16.977.004.532 reduziert.

Finanzielle Herausforderungen

Trotz des Kursanstiegs steht BP vor finanziellen Herausforderungen. Im zweiten Quartal 2024 verzeichnete das Unternehmen einen Verlust von 0,01 GBP pro Aktie, verglichen mit einem Verlust von 0,08 GBP im Vorjahr. Der Umsatz sank um 3,32% auf 37,49 Mrd. GBP. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 0,663 USD pro Aktie. Die nächsten Quartalsergebnisse werden am 29. Oktober 2024 erwartet.

