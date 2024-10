87 der Unternehmen entscheiden sich für mehrere Cloud-Partner;

HCLTech, ein weltweit führendes Technologieunternehmen, hat heute seinen Bericht "Cloud Evolution: Mandate to Modernize" veröffentlicht, der eine umfassende Analyse darüber bietet, wie Unternehmen ihre Cloud-Strategien umgestalten, um Innovation und Geschäftstransformation voranzutreiben.

"Die Cloud ist nicht nur eine Technologieinvestition; sie ist grundlegend für die Modernisierung von Unternehmen. Die Konvergenz von Cloud, GenAI und die Beschleunigung durch Cloud-native-Praktiken ist für die Arbeitsweise von Unternehmen von entscheidender Bedeutung, da sie eine schnelle Entscheidungsfindung ermöglicht, das Kundenerlebnis verbessert und Wettbewerbsvorteile schafft", sagte Siki Giunta, Executive Vice President und Head of Cloud Native Center of Excellence, HCLTech. "Die Nutzung von Cloud-nativen Architekturen und Plattform-Engineering ist für Unternehmen, die eine robuste, zukunftssichere IT-Landschaft aufbauen wollen, die kontinuierliche Innovation unterstützt, unerlässlich. Durch die Umgestaltung von Anwendungen und die Nutzung von Cloud-nativen Disziplinen und Praktiken können Unternehmen ein beispielloses Maß an Agilität, Skalierbarkeit und Widerstandsfähigkeit erreichen."

Hybrid- und Multi-Cloud-Lösungen werden weiterhin die Norm sein

Unternehmen verfolgen heute mit 2,2-mal höherer Wahrscheinlichkeit eine bewusste Multi-Cloud-Strategie als noch vor drei Jahren.

eine bewusste Multi-Cloud-Strategie als noch vor drei Jahren. 87 der Unternehmen nutzen inzwischen mehr als einen Cloud-Anbieter, wobei durchschnittlich drei Anbieter das Rückgrat ihrer Multicloud-Strategien bilden. Dies spiegelt die zunehmende Anerkennung der Bedeutung von Flexibilität und Redundanz in der Cloud-Infrastruktur wider.

nutzen inzwischen mehr als einen Cloud-Anbieter, wobei durchschnittlich drei Anbieter das Rückgrat ihrer Multicloud-Strategien bilden. Dies spiegelt die zunehmende Anerkennung der Bedeutung von Flexibilität und Redundanz in der Cloud-Infrastruktur wider. 85 der Unternehmen gaben an, dass sie innerhalb des nächsten Jahres definitiv oder wahrscheinlich mit zusätzlichen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten werden, die über ihre derzeitigen Engagements hinausgehen.

gaben an, dass sie innerhalb des nächsten Jahres definitiv oder wahrscheinlich mit zusätzlichen Cloud-Anbietern zusammenarbeiten werden, die über ihre derzeitigen Engagements hinausgehen. Trotz der zunehmenden Verbreitung von Public-Cloud-Computing-Technologien gaben 81 der Unternehmen an, dass sie aufgrund von Datensicherheits- und regulatorischen Anforderungen weiterhin eine umfangreiche lokale Infrastruktur beibehalten würden. Dies unterstreicht die Bedeutung einer hybriden Cloud-Strategie.

Die Modernisierung von Anwendungen hat höchste Priorität für die Realisierung des Cloud-Werts

80 der Unternehmen sind sich einig, dass der Wert der Public Cloud nur dann voll ausgeschöpft werden kann, wenn Anwendungen bei der Migration modernisiert werden (anstatt sie nur zu verschieben).

sind sich einig, dass der Wert der Public Cloud nur dann voll ausgeschöpft werden kann, wenn Anwendungen bei der Migration modernisiert werden (anstatt sie nur zu verschieben). 73 der Unternehmen haben während der Cloud-Migration aktiv Anwendungen umgestaltet, was eine starke Verlagerung hin zur nativen Cloud-Modernisierung signalisiert.

haben während der Cloud-Migration aktiv Anwendungen umgestaltet, was eine starke Verlagerung hin zur nativen Cloud-Modernisierung signalisiert. 78 stimmen zu, dass Cloud-native Ansätze Verbesserungen vorantreiben

GenAI-Projekte beeinflussen die Cloud-Akzeptanz und steigern das Interesse an Cloud-nativen Verfahren zur Anwendungsmodernisierung

98 der Unternehmen erforschen maßgeschneiderte Lösungen für generative KI (GenAI) in der Cloud und integrieren Cloud-native Verfahren, um Anwendungen für die Cloud zu modernisieren.

erforschen maßgeschneiderte Lösungen für generative KI (GenAI) in der Cloud und integrieren Cloud-native Verfahren, um Anwendungen für die Cloud zu modernisieren. 55 der Unternehmen gaben an, dass die Daten für maßgeschneiderte GenAI-Lösungen vor Ort gespeichert werden, was führende Unternehmen dazu veranlasst, einige Lösungen zunächst vor Ort zu betreiben und sie im Laufe der Zeit in die Cloud zu verlagern.

Die Beratung durch Dritte bietet einen enormen Mehrwert

83 der Unternehmen, die mit externen Beratern zusammenarbeiten, haben von erheblichen Verbesserungen der IT-Effizienz und Anwendungsleistung berichtet, was den Wert der fachkundigen Beratung bei der Umsetzung der Cloud-Strategie unterstreicht.

"IT-Abläufe müssen in Cloud-Umgebungen nahtlos sein, und Unternehmen, die in offene Lösungen investieren, können eine solche Konsistenz ermöglichen und gleichzeitig die Komplexität von Multi-Clouds erheblich verringern", so Rampal Singh, Vice President und Global Business Head, Hybrid Cloud, HCLTech. "Die Ergebnisse unserer Studie unterstreichen die Notwendigkeit für Unternehmen, die Cloud als grundlegende Plattform für die Bereitstellung KI-gesteuerter Lösungen zu betrachten, die die Zukunft der Industrie prägen werden."

Die CloudSMART-Strategie von HCLTech ist darauf ausgelegt, aus Cloud-Investitionen sinnvolle Geschäftsergebnisse zu erzielen. Es nutzt das umfassende technische Know-how von HCLTech und die Partnerschaft mit führenden Cloud-Anbietern, um moderne Cloud-Best-Practices zu implementieren und eine kontinuierliche Modernisierung zu ermöglichen.

Die AI Cloud Native Labs von HCLTech ermöglichen Unternehmen Modernisierungs- und Cloud-Transformationsprozesse, indem sie einen praxisorientierten, beratenden Ansatz zur Zukunftssicherung von Unternehmen unter Verwendung moderner Software-Engineering-Praktiken in einer voll ausgestatteten Laborumgebung verfolgen.

Die Studie basiert auf einer Umfrage unter 500 leitenden Führungskräften aus Wirtschaft und Technologie aus verschiedenen Branchen und geografischen Regionen. Der Forschungsbericht wurde von HCLTech in Auftrag gegeben und von der globalen Analystenfirma ESG anhand von Interviews mit führenden Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Technologie durchgeführt. Den vollständigen Forschungsbericht finden Sie unter: https://www.hcltech.com/cloud-research/

