Die Anteilscheine von Energieproduzenten wie Shell oder BP könnten wieder einmal von einer traurigen Entwicklung profitieren: Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich angestiegen. Die nächste Eskalationsstufe im Nahen Osten - der Iran griff gestern Israel mit rund 180 Raketen an - hat zu einem deutlichen Anstieg von Brent, WTI & Co geführt. So verteuerte sich ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent um 3,5 Prozent auf 74,40 US-Dollar. Der Kurs für die US-Sorte West Texas Intermediate legte ...

