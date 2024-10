EQS-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Nordex Group erhält Auftrag über 66 MW aus Großbritannien



02.10.2024

Hamburg, 2. Oktober 2024. Die Nordex Group hat Ende September einen Auftrag über 66 MW in Schottland erhalten. Die Gruppe wird zwölf Turbinen des Typs N149/5.X für den Bau eines neuen Onshore-Windparks an Capital Dynamics liefern, ein unabhängiges, globales privates Asset-Management-Unternehmen, das seit 2010 in erneuerbare Energien in Großbritannien investiert und derzeit fast 2 GW an subventionsfreien Anlagen für saubere Energie in ganz Europa besitzt und betreibt. Der Auftrag umfasst auch einen Premium-Service-Vertrag für die Turbinen über 30 Jahre.

Douglas West Extension entsteht etwa 40 Kilometer südöstlich von Glasgow in einer ländlichen Region in South Lanarkshire. Der Standort ist durch sehr gute kontinuierliche Windverhältnisse geprägt, die einen sehr hohen Auslastungsgrad der Anlagen ermöglichen. Douglas West Extension ist Teil eines größeren Windparkclusters mit mehreren bestehenden und genehmigten Windparks in der Umgebung.

Die Nordex Group liefert und errichtet ab Sommer 2025 die Windenergieanlagen auf Stahlrohrtürmen mit 125 Meter Nabenhöhe und hält so die geforderte Gesamtbauhöhe von 200 Meter ein.

Jason Welch, Managing Director UK & Ireland der Nordex Group: "Wir freuen uns, unserem Kunden Capital Dynamics für sein Douglas West Extension-Projekt hocheffiziente Turbinen zu liefern. Dies wird ein weiteres Onshore-Windprojekt in Großbritannien sein, das dazu beitragen wird, die Energiekosten zu senken und die Energieunabhängigkeit und -sicherheit des Landes zu erhöhen."

Die Nordex Group im Profil

Die Gruppe hat in ihrer Unternehmensgeschichte bislang insgesamt rund 52 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2023 einen Konzernumsatz von rund EUR 6,5 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 10.200 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, Indien, USA und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen vor allem der Klassen 4 bis 6 MW+, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind.

Ansprechpartner für Presse:

Nordex SE

Felix Losada

Telefon: +49 (0)40 / 300 30 - 1141

flosada@nordex-online.com

Ansprechpartnerin für Rückfragen von Investoren:

Nordex SE

Anja Siehler

Telefon: +49 162 3515 334

asiehler@nordex-online.com

