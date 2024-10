Das war wirklich stark: Nachdem Borussia Dortmund in den vergangenen Wochen selten eine Leistung auf den Platz gebracht hatte, an der es nichts zu kritisieren gab, glückte der Mannschaft von Trainer Edin Terzic gestern gegen Celtic Glasgow ein nahezu perfekter Abend. So wurde der schottische meister mit 7:1 geschlagen.Im Heimspiel gegen das Team, das nach einem 5:1-Erfolg am ersten Spieltag gegen Slovan Bratislava auf Platz 2 der Champions-League-Gesamttabelle rangierte, gab es lediglich beim zwischenzeitlichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...