Nike kassiert die Jahresprognose. Der Sportartikelhersteller verzeichnete im 1. Fiskalquartal einen Umsatzeinbruch um -10 % und einen Gewinneinbruch um -28 %. Die Pentixapharm Aktien kommen zu 5,10 Euro, womit die Eckert & Ziegler Tochter 19,9 Mio. Euro erlöst. Der Handel beginnt am 03. Oktober.Der Handel in Asien driftet am Mittwoch weit auseinander. Die Grundstimmung ist negativ und folgt den Vorgaben der Wall Street. Der KOSPI verliert leicht und der Nikkei 225 Index deutlich im Verlauf der Sitzung. Die japanische Benchmark notiert zwischenzeitlich mehr als -1,9 ...

