InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Oct 2

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / October 2, 2024 / The Company announces that on 01 October 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 01 October 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 80.2400 Highest price paid per share: £ 82.1800 Average price paid per share: £ 81.3177

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,326,100 ordinary shares in issue (excluding 6,956,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 01 October 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 82.1800 Lowest price paid (per ordinary share) £ 80.2400 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 81.3177

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 01/10/2024 09:45:28 BST 78 81.7800 XLON 1079927256388629 01/10/2024 09:45:28 BST 15 81.7800 XLON 1079927256388630 01/10/2024 09:50:00 BST 73 82.0000 XLON 1079927256388932 01/10/2024 09:50:00 BST 51 82.0200 XLON 1079927256388935 01/10/2024 09:50:00 BST 49 82.0000 XLON 1079927256388937 01/10/2024 09:50:24 BST 41 81.9800 XLON 1079927256388964 01/10/2024 09:51:09 BST 41 81.9600 XLON 1079927256389005 01/10/2024 09:51:22 BST 41 81.9400 XLON 1079927256389045 01/10/2024 09:56:17 BST 54 82.0200 XLON 1079927256389324 01/10/2024 10:03:59 BST 10 82.0600 XLON 1079927256389733 01/10/2024 10:03:59 BST 48 82.0600 XLON 1079927256389734 01/10/2024 10:03:59 BST 59 82.0400 XLON 1079927256389736 01/10/2024 10:06:43 BST 52 82.0400 XLON 1079927256389867 01/10/2024 10:10:40 BST 45 82.1800 XLON 1079927256390021 01/10/2024 10:10:40 BST 30 82.1800 XLON 1079927256390022 01/10/2024 10:13:14 BST 14 82.0200 XLON 1079927256390117 01/10/2024 10:13:14 BST 53 82.0200 XLON 1079927256390118 01/10/2024 10:19:40 BST 68 81.8200 XLON 1079927256390493 01/10/2024 10:25:19 BST 67 81.7600 XLON 1079927256390702 01/10/2024 10:35:12 BST 67 82.0000 XLON 1079927256391130 01/10/2024 10:39:59 BST 66 81.9600 XLON 1079927256391369 01/10/2024 10:44:34 BST 71 81.8800 XLON 1079927256391565 01/10/2024 10:54:40 BST 54 81.8200 XLON 1079927256391982 01/10/2024 10:54:40 BST 12 81.8200 XLON 1079927256391983 01/10/2024 11:00:25 BST 25 81.8000 XLON 1079927256392231 01/10/2024 11:06:46 BST 54 81.7800 XLON 1079927256392539 01/10/2024 11:07:21 BST 44 81.7200 XLON 1079927256392566 01/10/2024 11:20:34 BST 60 81.8000 XLON 1079927256393173 01/10/2024 11:20:59 BST 57 81.8000 XLON 1079927256393184 01/10/2024 11:29:08 BST 52 81.9400 XLON 1079927256393542 01/10/2024 11:29:08 BST 52 81.9200 XLON 1079927256393546 01/10/2024 11:29:08 BST 51 81.9000 XLON 1079927256393554 01/10/2024 11:36:02 BST 68 81.9000 XLON 1079927256393791 01/10/2024 12:00:23 BST 74 82.1400 XLON 1079927256394648 01/10/2024 12:00:24 BST 83 82.1200 XLON 1079927256394656 01/10/2024 12:01:08 BST 45 82.1000 XLON 1079927256394679 01/10/2024 12:02:14 BST 66 82.0800 XLON 1079927256394708 01/10/2024 12:10:32 BST 69 82.0000 XLON 1079927256395211 01/10/2024 12:17:44 BST 68 81.9400 XLON 1079927256395556 01/10/2024 12:24:58 BST 69 81.8200 XLON 1079927256396091 01/10/2024 12:33:33 BST 64 81.8200 XLON 1079927256396597 01/10/2024 12:43:23 BST 66 81.7200 XLON 1079927256397094 01/10/2024 12:47:29 BST 68 81.6800 XLON 1079927256397257 01/10/2024 12:56:22 BST 68 81.7000 XLON 1079927256397537 01/10/2024 13:05:38 BST 48 81.6800 XLON 1079927256397943 01/10/2024 13:06:38 BST 21 81.6600 XLON 1079927256398011 01/10/2024 13:06:38 BST 27 81.6600 XLON 1079927256398012 01/10/2024 13:15:06 BST 68 81.6200 XLON 1079927256398485 01/10/2024 13:15:14 BST 8 81.5800 XLON 1079927256398493 01/10/2024 13:18:08 BST 48 81.5000 XLON 1079927256398635 01/10/2024 13:21:51 BST 79 81.4200 XLON 1079927256398848 01/10/2024 13:27:59 BST 69 81.4600 XLON 1079927256399279 01/10/2024 13:36:11 BST 64 81.5200 XLON 1079927256400361 01/10/2024 13:44:58 BST 25 81.4400 XLON 1079927256400736 01/10/2024 13:44:58 BST 25 81.4400 XLON 1079927256400737 01/10/2024 13:48:51 BST 41 81.4200 XLON 1079927256400899 01/10/2024 13:53:41 BST 39 81.4600 XLON 1079927256401213 01/10/2024 13:53:41 BST 39 81.4600 XLON 1079927256401214 01/10/2024 14:02:00 BST 50 81.5000 XLON 1079927256401899 01/10/2024 14:11:19 BST 62 81.5000 XLON 1079927256402554 01/10/2024 14:11:34 BST 41 81.4800 XLON 1079927256402628 01/10/2024 14:15:28 BST 34 81.5800 XLON 1079927256402980 01/10/2024 14:15:28 BST 7 81.5800 XLON 1079927256402981 01/10/2024 14:22:36 BST 71 81.6000 XLON 1079927256403444 01/10/2024 14:25:47 BST 43 81.5600 XLON 1079927256403561 01/10/2024 14:25:47 BST 26 81.5600 XLON 1079927256403562 01/10/2024 14:28:27 BST 6 81.4800 XLON 1079927256403796 01/10/2024 14:30:39 BST 46 81.4400 XLON 1079927256403891 01/10/2024 14:33:36 BST 41 81.3600 XLON 1079927256404023 01/10/2024 14:36:47 BST 74 81.3600 XLON 1079927256404191 01/10/2024 14:45:01 BST 43 81.5800 XLON 1079927256404656 01/10/2024 14:45:39 BST 4 81.5600 XLON 1079927256404670 01/10/2024 14:45:39 BST 43 81.5600 XLON 1079927256404671 01/10/2024 14:47:56 BST 42 81.5400 XLON 1079927256404797 01/10/2024 14:51:42 BST 44 81.6800 XLON 1079927256405063 01/10/2024 14:58:09 BST 64 81.6800 XLON 1079927256405434 01/10/2024 14:59:18 BST 56 81.7200 XLON 1079927256405560 01/10/2024 14:59:18 BST 52 81.7000 XLON 1079927256405568 01/10/2024 15:03:22 BST 41 81.7200 XLON 1079927256405968 01/10/2024 15:03:25 BST 40 81.7000 XLON 1079927256405972 01/10/2024 15:03:25 BST 10 81.7000 XLON 1079927256405973 01/10/2024 15:06:35 BST 67 81.6600 XLON 1079927256406253 01/10/2024 15:10:56 BST 69 81.7000 XLON 1079927256406602 01/10/2024 15:18:13 BST 4 81.7000 XLON 1079927256407135 01/10/2024 15:18:13 BST 46 81.7000 XLON 1079927256407136 01/10/2024 15:19:51 BST 42 81.7200 XLON 1079927256407261 01/10/2024 15:26:27 BST 50 81.9000 XLON 1079927256407659 01/10/2024 15:27:06 BST 43 81.8800 XLON 1079927256407690 01/10/2024 15:27:08 BST 12 81.8800 XLON 1079927256407693 01/10/2024 15:27:08 BST 10 81.8600 XLON 1079927256407694 01/10/2024 15:27:08 BST 35 81.8600 XLON 1079927256407695 01/10/2024 15:31:03 BST 44 81.9600 XLON 1079927256408416 01/10/2024 15:31:03 BST 42 81.9400 XLON 1079927256408419 01/10/2024 15:31:03 BST 38 81.9200 XLON 1079927256408420 01/10/2024 15:31:03 BST 3 81.9200 XLON 1079927256408421 01/10/2024 15:31:49 BST 77 81.8200 XLON 1079927256408657 01/10/2024 15:33:03 BST 43 81.7200 XLON 1079927256409108 01/10/2024 15:33:55 BST 41 81.6200 XLON 1079927256409268 01/10/2024 15:34:14 BST 76 81.3400 XLON 1079927256409417 01/10/2024 15:35:44 BST 70 81.2600 XLON 1079927256409881 01/10/2024 15:37:30 BST 73 81.2200 XLON 1079927256410382 01/10/2024 15:39:33 BST 70 81.0600 XLON 1079927256410822 01/10/2024 15:39:33 BST 5 81.0600 XLON 1079927256410823 01/10/2024 15:41:20 BST 65 80.9200 XLON 1079927256411305 01/10/2024 15:43:00 BST 68 81.0200 XLON 1079927256411623 01/10/2024 15:44:30 BST 66 80.8600 XLON 1079927256411985 01/10/2024 15:46:21 BST 70 80.7600 XLON 1079927256412476 01/10/2024 15:48:00 BST 68 80.7400 XLON 1079927256412795 01/10/2024 15:49:39 BST 67 80.7400 XLON 1079927256413420 01/10/2024 15:51:21 BST 72 80.5600 XLON 1079927256413717 01/10/2024 15:52:56 BST 72 80.7000 XLON 1079927256413898 01/10/2024 15:54:45 BST 72 80.6400 XLON 1079927256414213 01/10/2024 15:56:10 BST 44 80.7600 XLON 1079927256414509 01/10/2024 15:57:07 BST 65 80.8600 XLON 1079927256414712 01/10/2024 15:59:50 BST 73 80.8800 XLON 1079927256415379 01/10/2024 16:00:44 BST 71 81.0200 XLON 1079927256416075 01/10/2024 16:02:00 BST 73 80.9800 XLON 1079927256416455 01/10/2024 16:03:28 BST 71 80.8000 XLON 1079927256416971 01/10/2024 16:05:30 BST 44 80.7800 XLON 1079927256417598 01/10/2024 16:05:30 BST 31 80.7800 XLON 1079927256417599 01/10/2024 16:06:39 BST 67 80.7200 XLON 1079927256417849 01/10/2024 16:08:24 BST 74 80.6000 XLON 1079927256418290 01/10/2024 16:10:12 BST 67 80.5400 XLON 1079927256418682 01/10/2024 16:12:05 BST 75 80.2400 XLON 1079927256419160 01/10/2024 16:13:15 BST 22 80.9200 XLON 1079927256419960 01/10/2024 16:14:07 BST 41 81.0000 XLON 1079927256420316 01/10/2024 16:14:52 BST 73 80.9000 XLON 1079927256420457 01/10/2024 16:17:01 BST 65 80.9000 XLON 1079927256421009 01/10/2024 16:18:12 BST 55 80.9000 XLON 1079927256421368 01/10/2024 16:18:12 BST 10 80.9000 XLON 1079927256421369 01/10/2024 16:20:03 BST 27 80.7800 XLON 1079927256421910 01/10/2024 16:21:15 BST 41 80.9000 XLON 1079927256422272 01/10/2024 16:21:15 BST 41 80.8800 XLON 1079927256422273 01/10/2024 16:23:30 BST 70 81.0000 XLON 1079927256422736 01/10/2024 16:24:55 BST 65 80.8400 XLON 1079927256422993 01/10/2024 16:26:49 BST 70 80.8800 XLON 1079927256423415 01/10/2024 16:29:01 BST 72 80.7800 XLON 1079927256423783 01/10/2024 16:30:20 BST 53 80.7800 XLON 1079927256424096 01/10/2024 16:30:20 BST 20 80.7800 XLON 1079927256424097 01/10/2024 16:33:04 BST 75 80.8600 XLON 1079927256424818 01/10/2024 16:34:35 BST 72 80.8600 XLON 1079927256425063 01/10/2024 16:36:34 BST 67 81.0000 XLON 1079927256425401 01/10/2024 16:38:07 BST 6 81.0000 XLON 1079927256425754 01/10/2024 16:38:07 BST 26 81.0000 XLON 1079927256425755 01/10/2024 16:40:01 BST 76 80.9800 XLON 1079927256426000 01/10/2024 16:42:25 BST 44 81.0400 XLON 1079927256426703 01/10/2024 16:43:02 BST 42 81.0600 XLON 1079927256427076 01/10/2024 16:43:02 BST 10 81.0400 XLON 1079927256427078 01/10/2024 16:44:18 BST 45 81.0000 XLON 1079927256427298 01/10/2024 16:46:30 BST 49 81.0600 XLON 1079927256427732 01/10/2024 16:46:58 BST 53 81.1000 XLON 1079927256427759 01/10/2024 16:48:07 BST 61 81.1200 XLON 1079927256427873 01/10/2024 16:51:15 BST 41 81.0600 XLON 1079927256428334 01/10/2024 16:51:41 BST 41 81.0800 XLON 1079927256428382 01/10/2024 16:51:49 BST 51 81.0600 XLON 1079927256428395 01/10/2024 16:53:30 BST 63 81.0000 XLON 1079927256428560 01/10/2024 16:55:48 BST 47 80.9400 XLON 1079927256428762 01/10/2024 16:56:25 BST 51 80.9000 XLON 1079927256428839 01/10/2024 16:57:24 BST 57 81.0200 XLON 1079927256429011 01/10/2024 16:59:07 BST 57 81.0800 XLON 1079927256429265 01/10/2024 17:00:09 BST 21 81.0800 XLON 1079927256429423 01/10/2024 17:00:09 BST 21 81.0800 XLON 1079927256429424 01/10/2024 17:01:07 BST 41 81.0000 XLON 1079927256429705 01/10/2024 17:02:29 BST 45 80.9800 XLON 1079927256429937 01/10/2024 17:03:16 BST 44 81.0400 XLON 1079927256430058 01/10/2024 17:03:33 BST 61 81.0400 XLON 1079927256430071 01/10/2024 17:05:04 BST 64 81.0200 XLON 1079927256430299 01/10/2024 17:07:17 BST 46 80.9400 XLON 1079927256430782 01/10/2024 17:07:21 BST 43 80.9600 XLON 1079927256430816 01/10/2024 17:07:59 BST 60 80.9800 XLON 1079927256430910 01/10/2024 17:09:18 BST 61 80.9400 XLON 1079927256431210 01/10/2024 17:10:27 BST 7 80.9600 XLON 1079927256431377 01/10/2024 17:10:27 BST 52 80.9600 XLON 1079927256431378 01/10/2024 17:11:42 BST 60 80.9000 XLON 1079927256431550 01/10/2024 17:12:24 BST 58 80.9000 XLON 1079927256431685 01/10/2024 17:14:00 BST 56 80.9200 XLON 1079927256431910 01/10/2024 17:14:16 BST 16 80.9000 XLON 1079927256431953 01/10/2024 17:14:16 BST 42 80.9000 XLON 1079927256431954 01/10/2024 17:15:16 BST 58 80.8600 XLON 1079927256432243 01/10/2024 17:16:36 BST 47 80.9600 XLON 1079927256432432 01/10/2024 17:16:51 BST 46 80.9800 XLON 1079927256432460 01/10/2024 17:17:32 BST 55 80.9000 XLON 1079927256432562 01/10/2024 17:17:32 BST 5 80.9000 XLON 1079927256432563 01/10/2024 17:19:07 BST 43 80.9400 XLON 1079927256432722 01/10/2024 17:19:11 BST 52 80.9200 XLON 1079927256432743 01/10/2024 17:19:56 BST 65 80.9800 XLON 1079927256432857 01/10/2024 17:21:00 BST 70 81.0400 XLON 1079927256433145 01/10/2024 17:22:01 BST 64 81.0600 XLON 1079927256433440 01/10/2024 17:22:56 BST 63 81.0800 XLON 1079927256433671 01/10/2024 17:24:31 BST 11 81.0600 XLON 1079927256434004 01/10/2024 17:24:31 BST 32 81.0600 XLON 1079927256434005 01/10/2024 17:24:33 BST 45 81.0400 XLON 1079927256434020 01/10/2024 17:24:54 BST 53 81.0200 XLON 1079927256434057 01/10/2024 17:25:16 BST 13 81.0400 XLON 1079927256434174 01/10/2024 17:25:16 BST 65 81.0400 XLON 1079927256434175 01/10/2024 17:26:42 BST 44 81.0200 XLON 1079927256434490 01/10/2024 17:27:12 BST 52 81.0400 XLON 1079927256434577 01/10/2024 17:27:26 BST 54 81.0200 XLON 1079927256434608 01/10/2024 17:27:52 BST 61 81.0000 XLON 1079927256434667 01/10/2024 17:28:44 BST 50 81.0200 XLON 1079927256434879 01/10/2024 17:29:24 BST 44 81.0400 XLON 1079927256435027 01/10/2024 17:29:27 BST 41 81.0400 XLON 1079927256435045 01/10/2024 17:29:38 BST 71 81.0800 XLON 1079927256435119 01/10/2024 17:29:38 BST 1 81.0800 XLON 1079927256435120

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC.