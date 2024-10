DJ PTA-News: Weng Fine Art AG: Weng Contemporary offeriert in Kürze die bisher wichtigste Kunstedition im Oeuvre von Ai Weiwei

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Monheim am Rhein (pta/02.10.2024/08:00) - Monheim, 2. Oktober 2024: Die ArtXX AG (ArtXX) hat einen Vertrag unterzeichnet, nachdem sie in wenigen Wochen erstmals als Herausgeber eine eigene wichtige Edition verlegen wird. Als Partner für die Umsetzung konnte David Adamson aus den USA gewonnen werden, mit dem Weng Contemporary, eine Marke der ArtXX, bereits bei mehreren Editionsprojekten von Robert Longo zusammengearbeitet hat. Zusammen haben sie einen der bekanntesten und profiliertesten Künstler der Gegenwart, Ai Weiwei, für ein wegweisendes Projekt gewonnen. Das großformatige serielle Kunstwerk in einer kleinen Auflage, wird die wohl bedeutendste Edition im bisherigen Oeuvre des aus China emigrierten Künstlers werden. Details können in wenigen Wochen mit dem Launch bekanntgegeben werden.

Nach der intensiven Zusammenarbeit mit Damien Hirst (2004-2012) und Jeff Koons (seit 2016) konnte "Weng Contemporary" nun schon den dritten der fünf weltweit wichtigsten Editionskünstler für eine Kooperation gewinnen.

Die ArtXX AG wird sich zukünftig vermehrt darum bemühen, eigene Editionen exklusiv zu verlegen - zusätzlich zur Vermarktung, die sie für andere Editeure vornimmt. Wichtig ist der Gesellschaft, einen Zweitmarkt für die von ihr verlegten Editionen über ihre Plattform "Weng Art Invest" zu etablieren, auf der diese dauerhaft gehandelt werden können.

Über die ArtXX/Weng Contemporary

Die ArtXX AG ist zu mehr als 61 % im Besitz der Weng Fine Art AG in Monheim. Weiterhin hält der Verwaltungsratsvorsitzende Rüdiger K. Weng mehr als 23 % der Aktien. Der Streubesitz verteilt sich auf mehr als 400 Aktionäre. Die Gesellschaft gilt als eines der profitabelsten Kunst-E-Commerce-Unternehmen weltweit. Im Fokus der Gesellschaft steht der Online-Handel mit Werken international bedeutender zeitgenössischer Künstler wie Ai Weiwei, El Anatsui, Jeff Koons, Damien Hirst, Peter Doig, Christo, Robert Longo, Alex Katz, Erwin Wurm und Bernar Venet. Die grafischen und skulpturalen Editionen werden über die 2015 etablierte E-Commerce Plattform "Weng Contemporary" angeboten. Weitere Informationen unter: http://www.wengcontemporary.com

Über die Weng Fine Art

Die Weng Fine Art AG (WFA) ist ein führendes Kunsthandelsunternehmen in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Monheim am Rhein wurde 1994 von Rüdiger K. Weng gegründet und ist seit 2012 die einzige an der Börse gelistete Kunsthandelsgesellschaft in Europa. Mit derzeit vier Geschäftsbereichen und einem Team aus Kunst-, Finanz- und Digital Experten betreut das Unternehmen Kunden auf der ganzen Welt. Im Fokus des Unternehmens stehen dabei der Handel von Werken international renommierter Künstler des 20. und 21. Jahrhunderts wie Pablo Picasso, Henri Matisse, Edvard Munch, Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Wassily Kandinsky, Andy Warhol, Gerhard Richter, Joseph Beuys, Ai Weiwei Damien Hirst und Robert Longo.

Die Weng Fine Art konzentriert sich auf das Business-to-Business-Geschäft und beliefert die großen internationalen Auktionshäuser sowie namhafte Händler und Galerien. Mit ihrer Schweizer Tochtergesellschaft ArtXX AG betreibt die WFA unter der Marke "Weng Contemporary" ein E-Commerce-Geschäft für limitierte serielle Kunstwerke der wichtigsten zeitgenössischen Künstler. Die Weng Fine Art ist zudem der größte Aktionär der Artnet AG, dem weltweit führenden Daten- und Informationsanbieter für den Kunstmarkt.

Zusammen mit Partnern aus der Finanz- und Technologieindustrie beteiligt sich die WFA auch an der Entwicklung des digitalen Kunstmarkts auf Basis der Blockchain-Technologie, um den Zugang für Sammler und Investoren zum Kunstmarkt zu erleichtern und Transparenz für Kunst als Anlageklasse zu schaffen. Weitere Informationen unter: www.wengfineart.com ( http://www.wengcontemporary.com )

(Ende)

Aussender: Weng Fine Art AG Adresse: Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein Land: Deutschland Ansprechpartner: Rüdiger K. Weng Tel.: +49 2173 690870-0 E-Mail: weng@wengfineart.com Website: www.wengfineart.com

ISIN(s): DE0005181606 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, m:access in München; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2024 02:00 ET (06:00 GMT)