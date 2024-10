Der Energiekonzern kündigte angesichts des wachsenden Bedarfs an Flexibilitäten an, umfassend in das Geschäft mit Großbatterien investieren zu wollen. Neben der Entwicklung von großen Batteriespeichern will sich Vattenfall auch in der Vermarktung des Stroms engagieren und dies auch für Großspeicher der Wettbewerber. Mit dem Ausbau von Photovoltaik und Windkraft sind Flexibilitäten zunehmend gefragt. Sie werden gebraucht, um den Strom aus den Erneuerbaren-Anlagen zwischenzuspeichern oder auch den Bedarf an die Erzeugung der volatilen Anlagen anzupassen. Vor diesem Hintergrund kündigte Vattenfall ...

