Das ist jetzt am Mittwoch für den DAX entscheidend und so startet der Leitindex in den Handelstag. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Renk, Adidas und Puma. Der DAX hat nach seiner Rekordrally und den jüngsten Verlusten am Mittwoch zunächst einen Stabilisierungsversuch unternommen. In den ersten Handelsminuten trat der deutsche Leitindex mit 19.214,14 Punkten auf der Stelle. Ähnlich sah es beim MDax der mittelgroßen Unternehmen mit 26.834,19 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...