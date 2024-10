Rheinmetall wird von der Eskalation des Konflikts in Israel und im Nahen Osten profitieren, obwohl der Anteil Israels am Umsatz des Unternehmens weniger als 1% beträgt (Schätzung der mwb). Mit seinen Joint Ventures in wichtigen Ländern des Nahen Ostens (VAE, Saudi-Arabien, Katar) ist das Unternehmen in der Lage, die wachsende Nachfrage nach Rüstungsgütern, insbesondere Panzern und Munition, zu bedienen. Saisonale Trends und die jüngsten positiven Nachrichten, darunter ein Großauftrag für Luftabwehrsysteme aus Dänemark, dürften die Rheinmetall-Aktie weiter stützen. Darüber hinaus bieten die Angebote des Unternehmens für Großaufträge in den USA und Italien erhebliches Wachstumspotenzial. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihr BUY-Rating mit einem Kursziel von EUR 645,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Rheinmetall%20AG





