Die Commerzbank-Aktie verzeichnete am Dienstagmorgen einen leichten Rückgang im XETRA-Handel. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt der langfristige Trend nach oben, mit einem 52-Wochen-Hoch von 16,71 EUR, das nur knapp über dem aktuellen Kurs liegt. Analysten sehen weiteres Potenzial und geben ein durchschnittliches Kursziel von 16,75 EUR an. Die neue Vorstandsvorsitzende Bettina Orlopp nutzte ihren ersten Arbeitstag, um in einer Videobotschaft an die Mitarbeiter die Unabhängigkeit der Bank zu betonen und sich für eine Strategie einzusetzen, die diese Eigenständigkeit sichert.

Expansion und Wettbewerb im Digitalbanking-Sektor

Währenddessen verschärft sich der Wettbewerb im Digitalbanking-Sektor. Neobanken wie Revolut drängen mit neuen Angeboten auf den deutschen Markt und zielen darauf ab, als vollwertige Hausbanken wahrgenommen zu werden. Dies könnte langfristig auch Auswirkungen auf traditionelle Banken wie die Commerzbank haben, die ihre digitalen Angebote weiter ausbauen müssen, um im Wettbewerb zu bestehen und Marktanteile zu sichern.

