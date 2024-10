FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG RAISES RIO TINTO TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 6200 (5600) PENCE - BERENBERG STARTS BYTES TECHNOLOGY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 640 PENCE - BERENBERG STARTS COMPUTACENTER WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2675 PENCE - BERENBERG STARTS SOFTCAT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1600 PENCE - BERNSTEIN CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 200 (385) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 740 (800) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS DERWENT LONDON TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2750 (2600) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS LIONTRUST TARGET TO 550 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 350 (355) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SEGRO PLC TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1000 (1050) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 510 (450) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 330 (32) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 760 (730) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES LONDONMETRIC TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 230 (220) P - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MAN GROUP TO 'BUY' (HOLD) - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RENEW HOLDINGS TARGET TO 1235 (1225) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SHAFTESBURY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 180 (160) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES NATIONAL GRID WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1100 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES PENNON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 600 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES SEVERN TRENT WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2700 P - DEUTSCHE BANK RESEARCH REINITIATES SSE PLC WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 2000 PENCE - UBS CUTS LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 25 (260) PENCE - 'BUY'



