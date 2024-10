Baloise hat Neuerungen in ihrem Kfz-Tarif angekündigt. Die Grundstruktur bleibt bestehen, aber es gibt an verschiedenen Stellen Änderungen, teilt der Versicherer mit. Vor allem im Bereich der Assistance wurde nachgebessert. Die Kfz-Wechselsaison steht ins Haus und viele Versicherer nehmen dies als Anlass, ihre Tarife zu überarbeiten. Darunter auch die Baloise. Während die Grundstruktur des Tarifs erhalten bleibt, wurde inhaltlich an einigen Stellen nachgebessert und aktualisiert, so der Versicherer.

Den vollständigen Artikel lesen ...