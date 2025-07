Baloise hat Änderungen an ihrer gewerblichen Sachversicherung gemacht. Das aktualisierte Konzept ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen zugeschnitten, erklärt das Unternehmen. Unter anderem wurden Leistungen ausgeweitet und Sublimits erhöht. Baloise hat eine ihre Produktlinie in der gewerblichen Sachversicherung aktualisiert. Die Absicherung ist speziell auf die Bedürfnisse kleiner und mittelständischer Unternehmen in Deutschland zugeschnitten, so Baloise.

