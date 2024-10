Der Automobilhersteller Stellantis sieht sich mit mehreren Herausforderungen konfrontiert, die den Aktienkurs beeinflussen. Die Produktion des elektrischen Fiat 500e im Werk Mirafiori bei Turin ruht seit dem 13. September aufgrund schwacher Nachfrage. Der ursprünglich für vier Wochen geplante Produktionsstopp wurde nun verlängert, was die Unsicherheit am Markt verstärkt. Darüber hinaus verzeichnete die Stellantis-Aktie am 30. September ein 52-Wochen-Tief bei 12,34 EUR, was die anhaltenden Schwierigkeiten des Unternehmens widerspiegelt.

Sicherheitsbedenken bei Hybridmodellen

Eine weitere Belastung für den Aktienkurs stellt der kürzlich angekündigte Rückruf von etwa 154.032 Hybrid-Fahrzeugen in den USA dar. Bei einer internen Untersuchung wurden 13 Brände in abgestellten und ausgeschalteten Fahrzeugen entdeckt, was zu Sicherheitsbedenken führt. Betroffen sind Modelle wie der Jeep Wrangler 4xe und der Jeep Grand Cherokee 4xe. Das Unternehmen rät Besitzern, die Fahrzeuge nicht aufzuladen und nicht in der Nähe von Gebäuden zu parken, bis das Problem behoben ist.

