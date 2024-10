Pyramid hat wichtige Veränderungen in der Führung und Strategie bekannt gegeben, um sich für das Wachstum im Bereich der digitalen Automatisierung zu positionieren. Vorstandsmitglied Andreas Empl wurde zum CEO und Vorstandsvorsitzenden ernannt, sein Vertrag wurde bis Sept. '28 verlängert. Christian Damjakob wird ab 1. Okt. '24 die Funktion des CFO übernehmen. Das Unternehmen verfolgt eine fokussierte Buy-and-Build-Strategie, um ein führendes Unternehmen in der digitalen Automatisierung zu werden, und strebt Akquisitionen in den Bereichen IT-Hardware, Sicherheit und KI-Technologien an. Nach zwei Jahren mit rückläufigen Umsätzen ist das Management optimistisch, im GJ25 eine Trendwende zu erreichen, da der Auftragsbestand für Q1 25 bereits den Gesamtumsatz des Q1 24 übersteigt. Für '25 strebt das Unternehmen sowohl Umsatz- als auch EBITDA-Wachstum an. Diese Veränderungen und der positive Ausblick deuten auf Wachstums- und Expansionspotenzial im Zielmarkt von Pyramid hin. Die Analysten von mwb research bekräftigen ihre KAUFEN-Empfehlung mit Kursziel EUR 1,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





© 2024 AlsterResearch