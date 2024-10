In den kommenden zwei Jahren könnten Großspeicher mit rund sieben Gigawattstunden in Deutschland neu entstehen. Angesichts des Zubaus bei der Photovoltaik müsste der Ausbau noch beschleunigt werden. Dazu gilt es nach Meinung des Verbands, noch in dieser Legislaturperiode rechtliche Hemmnisse abzubauen. Der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) geht in den kommenden zwei Jahren von einer Verfünffachung der in Deutschland installierten Kapazität von großen Batteriespeichern aus. Zu den bislang installierten 1,8 Gigawattstunden Kapazität in Großspeichern, die über mindestens ein Megawatt Anschlussleistung ...

