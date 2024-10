Zürich - Der Onlinehändler Galaxus treibt seine Expansion in Deutschland weiter voran. So hat die Migros-Tochter den Grundstein für ein neues Verteilzentrum im süddeutschen Neuenburg am Rhein gelegt. Das neue Logistikzentrum werde über eine Lagerfläche von rund 90'000 Quadratmeter verfügen, teilte Galaxus am Mittwoch mit. Die Eröffnung der ersten Lagerhalle sei für Sommer 2025 geplant. Am Standort sollen dereinst 1000 Mitarbeitende beschäftigt werden. ...

