LM Pay veröffentlichte die endgültigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 24 und bestätigte damit die zuvor veröffentlichten vorläufigen Zahlen. Der Umsatz des Unternehmens wuchs im ersten Halbjahr 2024 um mehr als 46% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, was auf die Einführung neuer Produkte und einen erweiterten Kundenstamm zurückzuführen ist. Das EBIT des Unternehmens stieg im Vergleich zum Vorjahr um 89%, was die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells und die verbesserte Effizienz belegt. Auch der operative Cashflow wurde positiv, was trotz strategischer Investitionen ein solides Cash-Management widerspiegelt. Das Kundenwachstum war stark, mit einem Anstieg der Gesamtkundenzahl um 20,6% und einer stabilen Basis wiederkehrender Kunden. Mit einer gestärkten Marktposition und einer soliden finanziellen Basis ist LM Pay für weiteres Wachstum gerüstet, auch wenn verzögerte Produkteinführungen die Umsatzerwartungen dämpfen könnten. Die Analysten von mwb research passen die Modellannahmen an und nehmen eine Feinabstimmung vor, was sich nur geringfügig auf die Bewertung auswirkt. Daher bekräftigen die Analysten das BUY-Rating mit einem neuen Kursziel von EUR 63,00 (alt EUR 66,00). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/LM%20Pay%20S.A.





