Kupfer und Gold: Abitibi Metals lässt auf Lagerstätte B26 jetzt zwei Bohrer rotieren!

Die ersten Bohrungen der laufenden Bohrphase haben schon neue signifikante Mineralisierung entdeckt

Abitibi Metals (CSE:AMQ; OTC:AMQFF; FSE:FW0) erhöht die Schlagzahl bei der Exploration seiner hochgradigen Polymetall-Lagerstätte B26 in Quebec und setzt ab sofort ein zweites Bohrgerät auf dem Projekt ein. Bis zum Jahresende will Abitibi 16.500 Bohrmeter abschließen, um seiner Vision einer 30 bis 50 Mio. Tonnen-Ressource näher zu kommen. Auf dem Programm stehen wichtige Step-Out-Bohrungen: Das erste Bohrgerät bohrt derzeit ein bis zu 400 Meter tiefes Step-Out-Bohrloch (1274-24-342), um den westlichen Einfallwinkel zu erproben, der die bekannte Mineralisierung erweitern würde, einschließlich 5,08 % Cu-Äqu. auf 7,1 Metern in 1274-16-236.

Außerdem haben die ersten Bohrungen der laufenden Bohrphase schon neue signifikante Mineralisierung entdeckt. Die ersten Bohrungen aus Phase II haben eine starke Chalkopyrit-Stringer-Mineralisierung über 81 Meter ergeben, die auf ein beträchtliches Potenzial für eine Ressourcenerweiterung hinweist.

Jonathon Deluce, CEO und Präsident von Abitibi Metals, kommentierte: "Das zusätzliche Bohrgeräts unterstreicht unser Engagement, den Explorationsprozess zu beschleunigen und Glaubwürdigkeit für unsere Zielgröße von 30 bis 50 Millionen Tonnen bei B26 aufzubauen. Nachdem in Phase 1 die Mineralisierung nahe der Oberfläche erfolgreich erweitert wurde, ermöglicht uns diese zweite Bohrung, weitere vorrangige Ziele in den Zielen Mid-Level und Western Plunge zu testen. Derzeit bohrt das erste Bohrgerät 1274-24-342, eine wichtige bis zu 400 Meter lange Ausfallbohrung, um die westliche Fallrichtung zu testen. Das erste Bohrloch der Phase II (338) ist der tiefste Abschnitt in der Geschichte des Projekts. In Erwartung positiver Untersuchungsergebnisse freuen wir uns darauf, die mineralisierten Zonen durch zusätzliche Richtungsbohrungen auf mehreren Ebenen, die das westliche Einfallziel abdecken, kostengünstig weiter zu erweitern."

Deluce zerstreute Bedenken "Auch wenn einige Aktionäre Bedenken hinsichtlich der aktuellen Bohrtiefe haben mögen, ist es wichtig zu betonen, dass diese Tiefe angesichts der Größe und des Umfangs unseres Ziels für eine potenzielle Untertagemine immer noch als gering gilt. Vergleicht man die Alterationssignatur mit anderen bedeutenden Lagerstätten in der Region Abitibi, deutet das Potenzial von B26 auf ein viel tieferes System hin, was diese Bohrphase für ein umfassendes Verständnis des Potenzials der Lagerstätte unerlässlich macht."



Abbildung 1 - Übersicht über die Bohrziele der aktuellen Phase-2. In dieser Phase gibt es zwei vorrangige Ziele - das Mid-Level Resource Growth Target und das Western Plunge Target - in denen bisher nur in begrenztem Umfang gebohrt wurde. Die Erschließung dieser Ziele wird ein Schwerpunkt sein.

Fazit: Abitibi Metals ist für den 80prozentigen Earn-In in die polymetallische B26 Lagerstätte in Quebec vollständig durchfinanziert und kann deshalb bei den Bohrungen Gas geben. Davon träumen andere Explorer nur. Voraussichtlich wird die vom halbstaatlichen Partner SOQUEM ursprünglich gewährte Siebenjahresfrist für den Erwerb der Projektanteile auf zwei Jahre abgekürzt. Schon im kommenden Jahr will Abitibi die für den Earn-In geforderten Mindestausgaben von 7,5 Mio. CAD erledigt haben und anschließend eine vorläufige Wirtschaftlichkeitsstudie vorlegen. Die neuen Bohrungen werden die Qualität der Ressource verbessern und die Tonnage gegenüber den historischen Daten vervielfachen. Der steigende Kupferpreis gibt zusätzlichen Rückenwind. Für die historische Ressource wurde ein Kupferpreis von 5.000 USD pro Tonne zugrunde gelegt. Aktuell notiert Kupfer bei jenseits von 10.000 USD. Der Markt belohnt diese Zielstrebigkeit von Abitibi und dürfte bei weiteren guten Bohrergebnisse nach und nach die Chance auf eine deutlich größere Lagerstätte einpreisen. Als mögliches Proxy im Markt sollte man Foran Mining Corporation (TSX: FOM) im Auge behalten, die ebenfalls in Quebec arbeiten und voraussichtlich 2026 in Produktion gehen. Dort sind bereits andere große Bergbaugesellschaften wie Agnico Eagle beteiligt und der Börsenwert des Unternehmens liegt bei 1,6 Mrd. CAD. Abitibi bringt es aktuell auf 42 Mio. CAD.

