HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Adidas nach dem Quartalsbericht von Nike mit einem Kursziel von 245 Euro auf "Hold" belassen. Die Amerikaner warteten darauf, dass ihnen das Glück wieder hold ist, schrieb Analyst Jörg Frey in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Ihr Ausblick sei kein Signal zusätzlicher Marktschwäche, sondern unternehmensspezifischer Natur./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1EWWW0

© 2024 dpa-AFX-Analyser