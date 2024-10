Tel Aviv - Israel hat UN-Generalsekretär Guterres die Einreise verboten. "Heute habe ich UN-Generalsekretär António Guterres zur Persona non grata in Israel erklärt und ihm die Einreise in das Land untersagt", schrieb der Außenminister des Landes, Israel Katz, am Mittwoch auf der Plattform X. Israel werde seine Bürger weiterhin verteidigen und seine nationale Würde bewahren, "mit oder ohne António Guterres".



Der UN-Generalsekretär hatte am Vortag nach dem Angriff des Irans auf Israel nur eine kurze Stellungnahme abgegeben. "Ich verurteile die Ausweitung des Nahostkonflikts mit einer Eskalation nach der anderen", hieß es in der Erklärung. "Das muss aufhören. Wir brauchen unbedingt einen Waffenstillstand." Zuvor hatte er sich anlässlich der israelischen Bodenoffensive im Libanon "äußerst besorgt über die Eskalation des Konflikts im Libanon" gezeigt und gefordert, dass die Souveränität und territoriale Integrität des Libanon respektiert werden müssten.



Katz sieht darin offenbar einen Doppelstandard. "Wer den abscheulichen Angriff des Irans auf Israel nicht unmissverständlich verurteilt, wie es fast alle Länder der Welt getan haben, hat es nicht verdient, israelischen Boden zu betreten", schrieb er weiter auf X. "Dieser Generalsekretär hat das Massaker und die sexuellen Gräueltaten, die von den Hamas-Mördern am 7. Oktober begangen wurden, noch nicht verurteilt, und er hat sich auch nicht darum bemüht, sie zu einer terroristischen Organisation zu erklären." Guterres hat mehrmals den Terror der Hamas verurteilt, zuletzt bei der UN-Generalversammlung.

