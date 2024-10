Der US-Dollar (USD) gewann nach der zinsbullischen Entwicklung vom Montag weiter an Stärke gegenüber seinen Rivalen. Der USD Index kletterte am Dienstag auf den höchsten Stand seit fast zwei Wochen über 101,00. Die Europäische Kommission wird während der europäischen Handelszeit die Arbeitslosenquote für August veröffentlichen. Später am Tag werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...