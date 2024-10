LVMH durchbricht Abwärtstrend

Die Aktie des Luxusartikelherstellers LVMH legte in den zurückliegenden Tagen deutlich zu. Katalysator waren Meldungen zu einem geplanten Konjunkturprogramm in China. Zudem erscheint die Aktie nach Einschätzung vieler Analysten angemessen bewertet.

Der Luxus-Konzern hat fünf größere Geschäftsbereiche: Wein und Spirituosen mit Champagne und Cognac, Mode und Lederwaren mit Marken wie Louis Vuitton und Rimova, Parfum und Kosmetik mit Marken wie Christian Dior und Kenzo, Uhren und Schmuck mit Marken wie Tiffany und Bulgari sowie das sogenannte Selective Retailing Geschäft. Dort werden online oder in ausgewählten Läden streng limitierte, individuell entworfene Produkte angeboten. Im ersten Halbjahr legte der Konzernumsatz organisch trotz eines Einbruchs in China leicht zu. Verantwortlich dafür ist vor allem das deutliche Umsatzplus im Bereich "Selective Retailing". Die Gewinnmargen kamen allerdings kräftig unter Druck.

Vor allem aufgrund der Kaufzurückhaltung in China geriet die Aktie kräftig unter Druck. Der Umsatzanteil in Asien (ex Japan) ging von 34 Prozent im ersten Halbjahr 2023 auf 30 Prozent in den ersten sechs Monaten 2024 zurück. Dennoch ist sich für LVMH die umsatzstärkste Region. Mit dem geplanten Konjunkturprogramm in China steigt die Hoffnung, dass die zahlungskräftige Kundschaft in die Läden in Hongkong, Peking, Shenzhen und Shanghai zurückkehrt. Ein großer Teil der Analysten ist nach Angaben von Refinitiv mittelfristig zuversichtlich für die Aktie gestimmt und verweist auf die starke Marktposition und die starke Diversifizierung im Luxussegment. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 27 (Quelle: Refinitiv) erscheint die Aktie zudem angemessen bewertet.

Die starke Abhängigkeit von der Kauflaune der Chinesen macht die Franzosen allerdings weiterhin anfällig. Eine rasche Trendwende in China ist noch nicht in Sicht. Der Blick auf die Automobilindustrie schürt gar Ängste, dass es den Luxusartikelherstellern möglicherweise ähnlich ergehen könnte. Schwache Zahlen und eine Konsolidierung des Gesamtmarkts könnte die Aktie von LVMH somit weiter unter Druck setzen.

Chart: LVMH

Widerstandsmarken: 710,60/734,65/759,60/789,90 EUR Unterstützungsmarken: 631,30/646,40/661,50 EUR Die Aktie von LVMH ist aus dem seit März gebildeten Abwärtstrend nach oben ausgebrochen und schob sich zeitweise über das Augusthoch. In den vergangenen beiden Handelstagen gab das Papier etwas nach und testet aktuell die Unterstützung bei EUR 661,50 (61,8%-Retracementlinie). Die kurzfristigen MACD- und RSI-Indikatoren sind aufwärtsgerichtet. Solange diese Marke hält besteht die Chance auf eine Erholung bis EUR 710,60 und im weiteren Verlauf bis EUR 734,65 (200-Tage-Durchschnittslinie). Auf der Unterseite findet die Aktie zwischen EUR 646,40 und EUR 661,50 eine Unterstützungszone. Wird diese Zone verletzt, kippt die Aktie zurück in den Abwärtstrend und es droht eine Konsolidierung bis EUR 631,20. LVMH in EUR; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag) Betrachtungszeitraum: 03.10.2023-02.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de LVMH in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 03.10.2019 -02.10.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Strukturierte Produkte wie Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine interessante Anlagemöglichkeit sein. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert die Aktie bis zum finalen Bewertungstag stets oberhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den Cap - angepasst um das Bezugsverhältnis - ausbezahlt. Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Turbo Open End bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung der Aktie teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn die Aktie in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Damit eignen sich diese Produkte nicht für mittel- bis langfristige Investments.

Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in EUR Bonuslevel/Cap in EUR Finaler Bewertungstag LVMH HD7Z9B 866,26 520,00 950,00 21.03.2025 LVMH HD7Z9D 667,87 550,00 750,00 20.06.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2025; 11:15 Uhr

Turbo Open End Bull auf LVMH für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag LVMH HR363C 21,40 456,6672 456,6672 3,12 Open End LVMH HR3MP4 13,18 539,0772 539,0772 5,05 Open End LVMH HD94HK 0,62 610,6303 610,6303 10,74 Open End LVMH HD96CJ 0,42 630,2579 630,2579 15,80 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2025; 11:20 Uhr Turbo Open End Bear LVMH für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag LVMH HC3D71 2,23 891,9101 891,9101 -3,05 Open End LVMH HD52Y0 1,30 798,9338 798,9338 -5,22 Open End LVMH HD6TXL 0,71 739,2742 739,2742 -7,81 Open End LVMH HD7D8M 0,42 709,4824 709,4824 -17,02 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 02.10.2025; 11:25 Uhr