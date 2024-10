Die Verbraucherzentrale NRW gibt Endkunden eine Checkliste an die Hand, was sie bei der Anschaffung einer eigenen Photovoltaik-Anlage berücksichtigen sollten. Sie kann kostenlos heruntergeladen werden. Wer sich eine Photovoltaik-Anlage anschaffen will, hat wohl aktuell eher die Qual der Wahl. Viele Anbieter sind am Markt und suchen händeringend nach Aufträgen. Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (NRW) hat eine Checkliste erstellt, worauf Kunden achten sollten. Es beginnt schon vor der Angebotseinholung. So sollten Verbraucher mit einem Fachbetrieb oder durch unabhängige Beratung prüfen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...